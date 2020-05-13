Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Кстовском районе 13-летней Даши Николаевой

13 Май 2020 2020-05-13T13:41:42+03:00

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13-летняя Даша Николаева, которая пропала в деревне Ветчак Котовского района около девяти часов вечера 12 мая 2020 года, нашлась живой и невредимой. Радостную новость сообщили на своей странице в социальных сетях добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Девочку искали меньше суток. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, после ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.

Дашу нашли днем 13 мая - о том, где она находилась все это время, не сообщается. В случившемся сейчас разбираются правоохранительные органы.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства нахождения девочки вне дома. Расследование по уголовному делу продолжается, - говорится на официальном сайте следственного комитета по Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU