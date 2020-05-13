2020-05-13T10:01:52+03:00
Общество

13-летнюю Дашу Николаеву разыскивают в Кстовском районе

Девочка пропала накануне вечером
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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12 мая 2020 года в поселке Ветчак Кстовского района Нижегородской области пропала 13-летняя Даша Николаева. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», около девяти часов вечера девочка ушла из дома по улице Магистральная и не вернулась. С тех пор ее никто не видел.

Приметы Даши Николаевой: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и каштановые волосы.

В момент исчезновения девочка была одета в бирюзовую кофту, желтую юбку «в пол» и серые кеды. Как отмечают добровольцы, у девочки есть и особые приметы: это цыганская внешность.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении этой девочки или вы готовы помочь в ее поисках, позвоните на горячую линию отряда поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру: 8 (831) 291-51-51. Или сразу в полицию: 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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