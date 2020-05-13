2020-05-13T09:27:34+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: на Нижегородскую область надвигается сильный ветер

В связи с этим могут возникнуть ЧС
Юлия ИСАЕВА
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Сильный западный ветер порывами до 18 метров в секунду ожидается в Нижегородской области в среду, 13 мая 2020 года. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», на территории региона во второй половине дня из-за ветра могут обрываться линии электропередач. Кроме того, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения строительных кранов, ветхих конструкций и деревьев со слабой корневой системой.

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям укрываться от сильного ветра в зданиях, держаться подальше от деревьев и не оставлять рядом с ними свои автомобили.

- Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза. Находясь в помещении, держитесь вдали от окон во избежание травм от разбитых стекол, закройте портьеры, - советуют спасатели.

Если в вашем доме отключат электричество, то используйте в качестве источника света электрические фонари - будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

«Комсомолка» рассказывала, что 10 мая 2020 года по Ковернинскому району прошел смерч. Он был замечен местными жителями рядом с селом Большая Андреевка. Ветер повредил хозяйственные постройки, сдул шифер и железо на площади около 4,5 тысячи квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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