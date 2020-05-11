2020-05-11T14:43:25+03:00
Общество

Более 2,5 тысячи безработных нижегородцев получили денежные компенсации во время пандемии

На эти цели были потрачены почти шесть миллионов рублей
Юлия ИСАЕВА
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2 600 жителей Нижегородской области, оставшиеся без работы во время пандемии коронавируса и состоящие на регистрационном учете в службе занятости, воспользовались региональной мерой поддержки, введенной указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, каждый из таких граждан получил 10 450 рублей из областного бюджета. Всего им было выплачено 5,7 миллиона рублей.

-Правом на такой вид выплат могут воспользоваться граждане, состоящие на регистрационном учете безработных в службе занятости по состоянию на 13 марта 2020 года, и вновь признанные безработными по причине прекращения с ними трудовых отношений в период с 13 марта до 8 апреля 2020 года, - уточнила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Кроме того, еще более 10 тысяч нижегородцев получили максимальное пособие по безработице за период действия ограничительных мер. На это из бюджета Российской Федерации было выделено 25,9 миллиона рублей. Это мера поддержки на три месяца.

Напомним, если вы лишились работы и у вас есть несовершеннолетние дети, то вам полагается по три тысячи рублей каждый месяц дополнительно. Средства выделяются на каждого несовершеннолетнего ребенка на апрель, май и июнь. Этой мерой поддержки воспользовались уже 1,8 тысячи жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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