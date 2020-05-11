2020-05-11T16:36:39+03:00
Общество

Нижегородцы смогут пожаловаться на капремонт домов по «горячей» линии

Специалисты будут отвечать на вопросы 12 мая
Юлия ИСАЕВА
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Во вторник, 12 мая 2020 года, департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода снова проведет горячую телефонную линию. Как сообщает пресс-служба мэрии, на этот раз темой обсуждения станет капитальный ремонт многоквартирных домов.

Специалисты ответят на вопросы жителей с 10:00 до 17:00 (с перерывом с 12:00 до 13:00). Звонки от граждан будут приниматься по номеру: 419-23-67.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в ближайшие два года в Нижнем Новгороде планируют расселить семь многоквартирных жилых домов. Всего же в рамках программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы» запланировано расселение 192 многоквартирных домов из 409 зданий, которые были признаны аварийными. Эта программа разделена на шесть этапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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