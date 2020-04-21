2020-04-21T17:17:38+03:00
Общество

Всего восемь аварийных жилых домов планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2020-2021 годах

В ближайшие годы в городе расселят 192 из 409 аварийных зданий
Елена КАРАЛ
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Всего восемь аварийных домов планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2020-2021 годахВсего восемь аварийных домов планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2020-2021 годахФото: Елена КАРАЛ
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Восемь многоквартирных жилых домов планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2020-2021 годах. Об этом сообщил и.о.директора департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов. Свой доклад он озвучил во время заседания комиссии городской думы по развитию города, строительству и архитектуре 21 апреля.

Дмитрий Горубнов доложил о плане реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы».

Всего в рамках программы запланировано расселение 192 многоквартирных домов из 409 зданий, которые признаны в Нижнем Новгороде аварийными.

Программа разделена на шесть этапов, каждый из которых является двухгодичным. Период 2020-2021 годов - второй по программе. В рамках этого этапа расселят дома общей площадью 5221 квадратный метр. Здания расположены на следующих улицах: переулок Холодный,16, Большая Перекрестная, 32, Страж Революции, 25, Гоголя, 24, Воровского, 8, Героев,5, а также дома №14 и №18 на улице Большие Овраги.

Гораздо больше домов планируется расселить позднее. Так, на третьем этапе (2021- 22 годы) расселят 24 дома, на четвертом (2022-23 годы) – 84 дома, на пятом (2023-24 годы) – 42 дома и на шестом (2024-25 годы) – 22 дома.

Депутаты поинтересовались, есть ли возможность вносить какие-то изменения в утвержденный на федеральном уровне список многоквартирных зданий.

Дмитрий Горубнов отметил, что возможность повлиять есть. Если что-то резко понадобится, то можно изменить очередность домов, перенеся какие-то из них на более ранний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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