Герой Советского Союза Александр Кузнецов: «Желаю, чтобы мы всегда помнили День Победы»

10 Май 2020 2020-05-10T16:10:47+03:00

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Последний Герой Советского Союза в Нижегородской области Александр Кузнецов поблагодарил всех, кто его поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ветеран признался, что отпраздновал 9 Мая, не выходя на улицу.

- Я по-доброму желаю, чтобы мы всегда помнили этот день - День Победы! - заявил нижегородец.

Также слова благодарности в адрес поздравившим выразила сноха Александра Кузнецова. Лариса Кузнецова рассказала, что ветеран принимал подарки с самого утра. Первыми визит нанесли сотрудники соцзащиты. А члены партии «Единая Россия» от его имени возложили венок к памятному обелиску.

- Днем пришли волонтеры. Мы вышли, постояли около двери, а певцы, держась на расстоянии, исполнили для нас военные песни. Мы с ними тоже пели и потом праздновали День Победы в кругу семьи, - поделилась родственница Героя Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Александра Кузнецова 9 мая поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Такие люди как вы - наши гордость и сила. Хотел бы лично пожать вам руку. Когда будут праздничные мероприятия, давайте обязательно увидимся! - сказал глава региона, обращаясь к ветерану.

Напомним, 9 мая волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. Среди слушателей оказался Герой Советского Союза Александр Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU