2020-05-10T16:29:29+03:00
Общество

«То, что делают люди, вызывает восхищение»: Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в праздновании Дня Победы

Жители почтили память погибших с помощью различных акций
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в акциях, посвященных Дню Победы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора, накануне во многих окнах и на балконах он видел праздничную символику с российскими флагами.

- Мы всегда украшали улицы ко Дню Победы, но то, что делают сами люди, вызывает искреннее восхищение. Особенно трогательно, когда такие украшения дети создают своими руками, - отметил чиновник. - Спасибо всем, кто не остался в стороне!

Глеб Никитин подчеркнул, что некоторые мероприятия по случаю 9 Мая проходили в этом году в онлайн-режиме, например, «Бессмертный полк». При этом добавил, что празднование Победы в Великой Отечественной войне в привычном формате состоится чуть позже.

- Мы еще обязательно отметим 75-ю годовщину Победы в Нижегородской области, встретимся с ветеранами, пройдем в рядах «Бессмертного полка, - заверил глава региона.

Напомним, 9 мая волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. Среди слушателей оказался последний в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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