«То, что делают люди, вызывает восхищение»: Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в праздновании Дня Победы
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в акциях, посвященных Дню Победы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам губернатора, накануне во многих окнах и на балконах он видел праздничную символику с российскими флагами.
- Мы всегда украшали улицы ко Дню Победы, но то, что делают сами люди, вызывает искреннее восхищение. Особенно трогательно, когда такие украшения дети создают своими руками, - отметил чиновник. - Спасибо всем, кто не остался в стороне!
Глеб Никитин подчеркнул, что некоторые мероприятия по случаю 9 Мая проходили в этом году в онлайн-режиме, например, «Бессмертный полк». При этом добавил, что празднование Победы в Великой Отечественной войне в привычном формате состоится чуть позже.
- Мы еще обязательно отметим 75-ю годовщину Победы в Нижегородской области, встретимся с ветеранами, пройдем в рядах «Бессмертного полка, - заверил глава региона.
Напомним, 9 мая волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. Среди слушателей оказался последний в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU