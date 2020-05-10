2020-05-10T14:44:34+03:00
Общество

Роман Стронгин: «Чувствуем величие народа и духа нашей страны»

Президент ННГУ имени Лобачевского - новом формате празднования Дня Победы
Анна МИГАЛОВА
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Пандемия коронавирусной инфекции не помешала нижегородцам отметить 9 Мая. Об этом заявил президент ННГУ имени Лобачевского Роман Стронгин, комментируя новый формат празднования Дня Победы.

- Все понимают ситуацию и нигде нет того контактного масштаба, который был раньше. А в остальном настроение прекрасное, замечательное выступление президента, масса фильмов о той эпохе. Мы чувствуем величие народа и духа нашей страны, - сказал Стронгин, добавив, что настоящий парад на Красной площади в Москве еще состоится.

При этом президент Университета Лобачевского отметил, что русский народ патриотичный и осознает необходимость защищать Отечество.

- Первоначальна сама Победа. Кроме нее ничего значительнее нет. У нас в стране огромные успехи в разных областях, но победа в Великой Отечественной войне - самое значительное достижение всего народа, - заключил Роман Стронгин.

Напомним, 9 мая волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. Среди слушателей оказался Герой Советского Союза Александр Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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