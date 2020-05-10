Владимир Свешников: «Ветераны тронуты проявленным к ним вниманием»

10 Май 2020 2020-05-10T13:42:14+03:00

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Это самый необычный День Победы в истории, заявил председатель совета ветеранов Горьковского автозавода, заслуженный автозаводец Владимир Свешников, комментируя новый формат празднования 9 Мая.

- Мы не смогли выйти на улицы и площади города, чтобы поздравить ветеранов и отдать дань памяти тем, кто сложил головы на полях сражений. Но в наших сердцах есть место, куда всегда можно «приходить». Это - наша память! - уверен ветеран автопрома.

Владимир Свешников признался, что особо на него произвели впечатления акции «Минута молчания» и «Поем двором». По его словам, было ощущение, будто Россия сплотилась, как 75 лет назад, когда Левитан заявил о начале войны.

- Я разговаривал с участниками Великой Отечественной. Они поистине тронуты тем, как страна отметила День Победы, какое внимание к ним было проявлено. Уверен, это празднование навсегда останется в памяти и будет примером единения нашей родины, - заключил председатель совета ветеранов Горьковского автозавода.

Напомним, 9 мая волонтеры провели около 50 концертов для нижегородских ветеранов. Среди слушателей оказался Герой Советского Союза Александр Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU