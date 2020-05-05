2020-05-05T11:38:04+03:00
Общество

Нижегородцам предложили выглянуть в окно с портретом своего ветерана в День Победы

В этом году акция «Бессмертный полк России» пройдет на «удаленке»
Анастасия НАЗАРОВА
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Акция "Бессмертный полк" пройдет в 2020 году в онлайн-режиме.Акция "Бессмертный полк" пройдет в 2020 году в онлайн-режиме.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Жителям Нижегородской области предложили выйти на балконы или выглянуть в окна с портретами своих семейных героев, а также исполнить песню «День Победы» 9 мая в 19.00.

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк» напомнило, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционная акция состоится в онлайн-режиме. На участие в виртуальном шествии заявились более 600 тысяч человек.

Глава региона Глеб Никитин призвал нижегородцев присоединиться к этой акции. По его словам, «Бессмертный полк» стал важной частью празднования Дня Победы, возможностью почтить память тех, кто сражался за родину и трудился в тылу.

- Я вместе с семьей принимал участие в шествии «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде. Это совершенно особое чувство сопричастности к истории страны, - добавил губернатор.

Поучаствовать в проекте можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/. Телефон для справок 8-800-20-1945-0.

Причем присоединиться к «Бессмертному полку» могут даже те, у кого не сохранились фотографии ветеранов. Также из формы заявки убраны такой параметр, как указание степени родства с героем, а даты рождения и смерти стали необязательными для заполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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