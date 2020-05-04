День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде: где и что посмотреть

Несмотря на пандемию коронавируса, День Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде никто не отменял. «Комсомолка» узнала, где и что можно будет посмотреть в праздничный день.

По информации регионального минкульта, в этом году праздничные мероприятия (0+) пройдут в онлайн-формате. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

Минкульт подготовил онлайн-мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виртуальное шествие и «Сад Победы»

Нижегородцы смогут поучаствовать в 16 федеральных акциях, посвященных Дню Победы. Конечно, все они пройдут в онлайн-режиме, что минимизировать распространение коронавирусной инфекции среди населения. Так, в рамках акции «Бессмертный полк - онлайн» любой желающий сможет опубликовать фотографии ветеранов на специально созданных интернет-порталах. По словам организаторов, таким образом люди смогут «пройти» вместе с изображениями своих дедов и прадедов в виртуальном строю.

Кроме того, состоится международная акция «Сад памяти». Чтобы поучаствовать в ней, нужно высадить дерево на собственном участке и выложить фото с хештегами #СадПамяти и #СадПамятиДома, а после зафиксировать посадку на сайте садпамяти2020.рф.

Ознакомиться с полным списком акций и условиями участия в них можно на портале год2020.рф.

Минкульт подготовил онлайн-мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Делаем фронтовой треугольник и смотрим мюзикл «Небесный тихоход»

В этом году по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заработает виртуальная студия «Блиндаж-52». Именно в ней прозвучит обращение главы региона Глеба Никитина к жителям. В программу вещания на 9 мая вошли 28 онлайн-проектов. В частности, зрителей ждет мюзикл «Небесный тихоход» - музыкальная вверсия одноименной кинокомедии от Нижегородского камерного музыкального театра имени В. Т. Степанова. Также в программе мультфильм «О войне», изготовленный детской студией анимации города Саров, рассказ о тяжелых буднях горьковских театров в годы войны, концерт «Фронтовая бригада» от нижегородских артистов, мастер-класс по изготовлению писем в стилистике «Фронтовой треугольник» и многое другое.

Кстати, трансляция мероприятий будет вестись в аккаунтах областного минкульта и регионального управления культурно-образовательными проектами в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/minkultnn и vk.com/rukop_nn.

Минкульт подготовил онлайн-мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Активности от оперного театра и губернского оркестра

Местные учреждения культуры не остались в стороне и подготовили большую программу для нижегородцев. В нее вошли более 100 активностей, которые придумали Арзамасский музыкальный колледж, Областная детская библиотека имени Т. Мавриной, Театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Нижегородский губернский оркестр, Ансамбль народной песни «Любава» и многие другие творческие коллективы и учреждения культуры Нижегородской области.

Полное расписание мероприятий можно найти на сайте ведомства www.minkult.government-nnov.ru, а также на сайтах и в аккаунтах учреждений культуры в соцсетях.

КОНКРЕТНО

Полную программу празднования Дня Победы 9 мая 2020 года в Нижнем Новгороде можно скачать здесь.

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