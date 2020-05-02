Павлово и Тумботино закрыли на карантин из-за коронавируса со 2 мая в Нижегородской области

Карантин введен в городе Павлово и рабочем поселке Тумботино Нижегородской области со 2 мая. Информация об этом опубликована на сайте администрации Павловского района.

Карантин в населенных пунктах обязало ввести Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области до особого распоряжения. Согласно постановлению контрольно-надзорного ведомства, на время карантина гражданам нельзя покидать территории Тумботина и Павлова. Запрещен также въезд в населенные пункты лицам, не проживающим там.

Исключение составляют представители служб и организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов и безопасность жителей.

На въездах и выездах в Павлово и Тумботино должны быть установлены ограничительные блоки, преграждающие путь. Кроме того, там появятся аншлаги с текстом: «Въезд запрещен! Карантин!». На другой стороне должно быть написано: «Выезд запрещен! Карантин».

Как сообщается на сайте администрации района, во время карантина в Павлово будут открыты два въезда: со стороны ФОКа «Звезда» и со стороны Нижнего Новгорода с выходом на улицу Аллея Ильича. Проезд по мосту через реку Ока возможен только по местной прописке. В населенном пункте заработали группы контроля.

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