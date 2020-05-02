Павлово и Тумботино закрыли на карантин из-за коронавируса со 2 мая в Нижегородской области
Карантин введен в городе Павлово и рабочем поселке Тумботино Нижегородской области со 2 мая. Информация об этом опубликована на сайте администрации Павловского района.
Карантин в населенных пунктах обязало ввести Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области до особого распоряжения. Согласно постановлению контрольно-надзорного ведомства, на время карантина гражданам нельзя покидать территории Тумботина и Павлова. Запрещен также въезд в населенные пункты лицам, не проживающим там.
Исключение составляют представители служб и организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов и безопасность жителей.
На въездах и выездах в Павлово и Тумботино должны быть установлены ограничительные блоки, преграждающие путь. Кроме того, там появятся аншлаги с текстом: «Въезд запрещен! Карантин!». На другой стороне должно быть написано: «Выезд запрещен! Карантин».
Как сообщается на сайте администрации района, во время карантина в Павлово будут открыты два въезда: со стороны ФОКа «Звезда» и со стороны Нижнего Новгорода с выходом на улицу Аллея Ильича. Проезд по мосту через реку Ока возможен только по местной прописке. В населенном пункте заработали группы контроля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU