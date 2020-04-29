Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности

29 Апр 2020 2020-04-29T17:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Четырех нижегородцев доставили в отдел полиции за нарушение режима самоизоляции 28 апреля. Двое из них оказались участникам массового хоровода в Стригинском бору на Красную горку, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Еще двое граждан были привлечены в административной ответственности, так как на момент доставления также находились в общественном месте в нарушение ограничений, установленных указом о режиме всеобщей самоизоляции, - уточнили в полиции.

В отношение всех доставленных в отдел нижегородцев составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

Кстати, остальных участников хоровода, в котором, как сообщалось ранее, принимали участие около сотни людей, только предстоит найти. Как раз сейчас этим занимаются полицейские.

Нижегородец Дмитрий Ошман рассказал, чем именно он вместе со своими единомышленниками занимался в Стригинском бору 26 апреля.

- Проводили обряд воссоединения народа земли нижегородской с предками, с силами и природы, а также пробуждения его ото сна и замороченного состояния, дабы не дать Русь нашу и всю Землю на поругание, - заявил мужчина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU