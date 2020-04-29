2020-04-29T17:06:43+03:00
Общество

Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности

Остальных нарушителей самоизоляции на Красную горку только предстоит установить
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы устроили массовый хоровод во время режима самоизоляции.Нижегородцы устроили массовый хоровод во время режима самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Четырех нижегородцев доставили в отдел полиции за нарушение режима самоизоляции 28 апреля. Двое из них оказались участникам массового хоровода в Стригинском бору на Красную горку, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Еще двое граждан были привлечены в административной ответственности, так как на момент доставления также находились в общественном месте в нарушение ограничений, установленных указом о режиме всеобщей самоизоляции, - уточнили в полиции.

В отношение всех доставленных в отдел нижегородцев составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

Кстати, остальных участников хоровода, в котором, как сообщалось ранее, принимали участие около сотни людей, только предстоит найти. Как раз сейчас этим занимаются полицейские.

Нижегородец Дмитрий Ошман рассказал, чем именно он вместе со своими единомышленниками занимался в Стригинском бору 26 апреля.

- Проводили обряд воссоединения народа земли нижегородской с предками, с силами и природы, а также пробуждения его ото сна и замороченного состояния, дабы не дать Русь нашу и всю Землю на поругание, - заявил мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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