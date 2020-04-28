«Нас было около сотни»: Участник массового хоровода в Стригинском бору рассказал, зачем понадобилось нарушать самоизоляцию

Новость о массовом хороводе, который нижегородцы устроили в Стригинском бору 26 апреля, облетела всю страну. Удивительно, что жители областного центра собрались на Красную горку в разгар пандемии коронавируса, когда власти рекомендуют самоизолироваться и воздерживаться от каких-либо контактов. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» связалась с одним из участников массового хоровода и узнала, зачем десяткам людей понадобилось нарушать самоизоляцию.

- Участников было около 100. Это общность потомков своих славных древних родов Русов. Мы постоянно соблюдаем наши традиции и живем по совести, - заявил Дмитрий Ошман.

Нижегородец заверил, что собравшиеся днем 26 апреля в Стригинском бору маски не носят из принципа. По той же причине не пользуются и антисептиками, столь необходимыми в наше время.

- Конечно, никаких рекомендаций мы не придерживаемся. Не хотим просто, - пояснил собеседник «Комсомолки».

При этом добавил, что к негативной реакции со стороны общественности и властей их компания была готова.

- Мы всегда готовы к любому развитию событий. Нас так родители научили! - отрезал мужчина.

А то, что к истории с массовым хороводом в разгар пандемии и режима повышенной готовности «подтянулись» следователи, их, кажется, вовсе не волнует.

- Подтянулись? Отлично, значит, держат себя в форме, только вопрос: сколько раз? - улыбнулся Дмитрий Ошман.

Тем временем выходку нижегородцев в Стригинском бору в своем микроблоге упомянул глава региона Глеб Никитин.

- Как бы я хотел, чтобы тем, кто водил хороводы, стало по-настоящему стыдно, - написал губернатор в «Инстаграме».

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области:

- 27 апреля 2020 года на новостных лентах федеральных и региональных информагентств размещена информация о нарушении режима самоизоляции на территории Стригинского бора Нижнего Новгорода. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нижегородцы устроили массовый хоровод на Красную горку.Видео: https://vk.com/typical_nn

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