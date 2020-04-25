НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик

25 Апр 2020 2020-04-25T16:22:49+03:00

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С 28 апреля 2020 года Нижегородпассажиравтотранс перейдет на новое расписание, которое было скорректировано с учетом режима всеобщей самоизоляции. Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на минтранс, соответствующее решение было принято на основе анализа пассажиропотока.

Теперь социальные автобусы по утрам и вечерам будут ходить чаще, а в остальные часы – реже.

- В сложившейся ситуации было необходимо отрегулировать работу пассажирского транспорта, чтобы его количество на дорогах соответствовало потребностям людей, с учетом обязательного соблюдения требований режима повышенной готовности. Иными словами, наша задача - сделать так, чтобы городские автобусы не были переполненными, и при этом их не нужно было ждать по часу, - подчеркнул исполняющий обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Артем Бафанов.

Также с 28 апреля НПАТ выпустит больше автобусов на маршруты А-8, А-35, А-90 и А-95, которые дублируют Т-71.

Ранее мы сообщали, что маршрут Т-67, ранее отмененный из-за нарушения эпидемиологических требований, возобновит работу. Повторная проверка показала, что перевозчик устранил недочеты: в автобусах проводится санитарная обработка, водители получили медицинские маски, закуплены дезинфицирующие средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU