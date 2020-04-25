2020-04-25T16:22:49+03:00
Общество

НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик

Решение было принято на основе проведенного анализа пассажиропотока
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 28 апреля 2020 года Нижегородпассажиравтотранс перейдет на новое расписание, которое было скорректировано с учетом режима всеобщей самоизоляции. Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на минтранс, соответствующее решение было принято на основе анализа пассажиропотока.

Теперь социальные автобусы по утрам и вечерам будут ходить чаще, а в остальные часы – реже.

- В сложившейся ситуации было необходимо отрегулировать работу пассажирского транспорта, чтобы его количество на дорогах соответствовало потребностям людей, с учетом обязательного соблюдения требований режима повышенной готовности. Иными словами, наша задача - сделать так, чтобы городские автобусы не были переполненными, и при этом их не нужно было ждать по часу, - подчеркнул исполняющий обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Артем Бафанов.

Также с 28 апреля НПАТ выпустит больше автобусов на маршруты А-8, А-35, А-90 и А-95, которые дублируют Т-71.

Ранее мы сообщали, что маршрут Т-67, ранее отмененный из-за нарушения эпидемиологических требований, возобновит работу. Повторная проверка показала, что перевозчик устранил недочеты: в автобусах проводится санитарная обработка, водители получили медицинские маски, закуплены дезинфицирующие средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик
Первый случай COVID-19 подтвердился в Большеболдинском районе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 109 человек
Более 3,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции было составлено в Нижегородской области за две недели
Сотрудникам нижегородских салонов красоты предложили помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Песенный марафон ПФО «Наш День победы» стартовал в Мордовии
Областное родительское собрание пройдет 25 апреля в онлайн-формате
Борская школа заплатила подрядчику полтора миллиона рублей за невыполненный капремонт
Как правильно носить медицинскую маску
Семиэтажный дом в центре Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН
Заместитель губернатора Андрей Саносян ответит на вопросы нижегородских предпринимателей
Маршрутка № 67 возобновит работу в Нижнем Новгороде
В нижегородских тюрьмах и СИЗО приняты меры профилактики коронавируса
Нижегородский областной педсовет пройдет в формате видеоконференции
Более 10 000 нижегородцев поздравили близких с Пасхой открытками от Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода
Нижегородские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Борском районе
У жителей двух районов Нижегородской области не подтвердился коронавирус
Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода благополучно пережила зиму
Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»
Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции
Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19
Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго