Маршрутка № 67 возобновит работу в Нижнем Новгороде

24 Апр 2020 2020-04-24T18:21:50+03:00

Сейчас транспортная компания уже отчиталась об устранении всех выявленных ранее нарушений

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В Нижнем Новгороде возобновит работу маршрутка № 67, у которой ранее было отозвано подтверждение на работу в связи с выявленными нарушениями эпидемиологических требований. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

- 24 апреля представители министерства транспорта провели повторную проверку перевозчика, работающего на этом маршруте, - рассказали в министерстве. Как выяснилось, перевозчик устранил все выявленные нарушения: в автобусах проводится санитарная обработка, водители получили медицинские маски, а в салонах размещены плакаты о необходимости соблюдения эпидемиологических требований. Кроме того, перевозчик уже закупил и успешно применяет дезинфицирующие средства. А сами сотрудники прошли весь необходимый инструктаж. После этого было принято решение о восстановлении электронного подтверждения на работу в условиях режима повышенной готовности.

Планируется, что в дальнейшем проверки работы общественного транспорта будут продолжены.

- Региональное министерство транспорта готово идти навстречу и другим перевозчикам в том случае, если они оперативно устраняют нарушения и добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, - заверил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

ИСТОЧНИК KP.RU