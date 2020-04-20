2020-04-20T19:34:49+03:00
Общество

Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку

Павел Ржевский проработал на этом посту почти шесть лет
Анастасия НАЗАРОВА
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Павел Ржевский проработал на посту начальника нижегородского управления ГИБДД почти шесть лет.Павел Ржевский проработал на посту начальника нижегородского управления ГИБДД почти шесть лет.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Павел Ржевский покидает пост начальника нижегородского управления ГИБДД. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, полковник полиции сам подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы из-за достижения предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел.

Добавим, что в настоящее время Павел Ржевский находится в отпуске. А с 14 апреля 2020 года обязанности начальника УГИБДД России по Нижегородской области исполняет зам Ржевского Александр Азовцев.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что коренной нижегородец Павел Ржевский возглавил региональное управление ГИБДД летом 2014 года.

Напомним, по итогам 2019 года самыми аварийными признаны сразу четыре района приволжской столицы. Так, наибольшее количество ДТП зафиксировано на Автозаводе, в Канавине, Сормове и Советском районе. Причем эти районы лидируют не только по общему количеству автокатастроф, но и по числу аварий, случившихся по вине водителей, которые находились либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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