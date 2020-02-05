В ГИБДД назвали самые аварийные районы Нижнего Новгорода

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:17:40+03:00

Наибольшее количество ДТП в 2019 году было зафиксировано утром и вечером

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Сразу четыре района приволжской столицы признаны самыми аварийными по итогам 2019 года. Об этом начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов сообщил на пресс-конференции 5 февраля.

Так, наибольшее количество ДТП зафиксировано на Автозаводе, в Канавине, Сормове и Советском районе. Причем эти районы лидируют не только по общему количеству автокатастроф, но и по числу аварий, случившихся по вине водителей, которые находились либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении.

- Если смотреть по дням недели, то больше всего аварий происходит на рабочей неделе. То есть с понедельника по пятницу мы фиксируем от 350 до 370 ДТП с пострадавшими, - пояснил полковник полиции. - Наименьшее количество аварий у нас по субботам и воскресеньям, когда снижается трафик (примерно по 300 происшествий). Ну а больше всего ДТП в прошлом году было в среду - 11.

Кстати, особая аварийность наблюдается в Нижнем Новгороде в утренние и вечерние часы, когда люди едут либо на работу, либо возвращаются с нее домой.

Эксперт также добавил, что по количеству мест концентрации автомобильных аварий лидируют шесть районов областного центра: Автозаводский (31 место), Канавинский (23), Ленинский (18), Нижегородский (29) и Советский (23).

ИСТОЧНИК KP.RU