В ГИБДД назвали самые аварийные районы Нижнего Новгорода
Сразу четыре района приволжской столицы признаны самыми аварийными по итогам 2019 года. Об этом начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов сообщил на пресс-конференции 5 февраля.
Так, наибольшее количество ДТП зафиксировано на Автозаводе, в Канавине, Сормове и Советском районе. Причем эти районы лидируют не только по общему количеству автокатастроф, но и по числу аварий, случившихся по вине водителей, которые находились либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении.
- Если смотреть по дням недели, то больше всего аварий происходит на рабочей неделе. То есть с понедельника по пятницу мы фиксируем от 350 до 370 ДТП с пострадавшими, - пояснил полковник полиции. - Наименьшее количество аварий у нас по субботам и воскресеньям, когда снижается трафик (примерно по 300 происшествий). Ну а больше всего ДТП в прошлом году было в среду - 11.
Кстати, особая аварийность наблюдается в Нижнем Новгороде в утренние и вечерние часы, когда люди едут либо на работу, либо возвращаются с нее домой.
Эксперт также добавил, что по количеству мест концентрации автомобильных аварий лидируют шесть районов областного центра: Автозаводский (31 место), Канавинский (23), Ленинский (18), Нижегородский (29) и Советский (23).
ИСТОЧНИК KP.RU