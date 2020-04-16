2020-04-16T10:10:43+03:00
Общество

МВД увеличит количество полицейских постов на дорогах Нижегородской области

Сейчас на территории региона установлены 37 таких постов
Валерия ГРОМОВА
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Количество постов на въездах и выездах из городов Нижегородской области будет увеличено в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в настоящий момент работают 37 таких постов, шесть из которых находятся на границе области.

Эти меры необходимы в рамках профилактики распространения коронавируса. Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение ограничений в условиях повышенной готовности: останавливают водителей, выясняют, с какой целью и куда они едут, а также призывают их находиться дома и ограничить нахождение в общественных местах. Помимо этого, госавтоинспекторы проверяют у автомобилистов наличие QR – кода, разрешающего покидать дома в период самоизоляции.

На всех нарушителей составляются протоколы. А особые усилия устанавливаются для тех, кто приезжает в Нижегородскую область из эпидемиологически опасных регионов России. Им необходимо зарегистрировать в соответствующих системах и определить место для самоизоляции.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина весь регион был поделен на две части. В состав, так называемой, соответствующей территории вошли те муниципальные образования, в которых были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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