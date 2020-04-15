Роскомнадзор просят прекратить работу порталов-двойников «Карты жителя Нижегородской области»

15 Апр 2020 2020-04-15T18:32:53+03:00

Эти ресурсы не имеют никакого отношения к официальному сайту nn-card.ru

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У портала «Карты жителя Нижегородской области» появились сайты-двойники. С требованием прекратить их работу в Роскомнадзор обратился ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики», сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что nn-card.ru является единственным официальным порталом «Карты». При этом злоумышленники организовали работу сайта с похожим адресом.

- Подчеркиваю: эти ресурсы не имеют никакого отношения к официальной версии «Карты жителя Нижегородской области» и к органам исполнительной власти. Вопиющий случай, особенно в текущей ситуации! Направили обращение в Роскомнадзор, - отметил глава региона.

Напомним, портал «Карта жителя Нижегородской области» является инструментом, помогающим контролировать соблюдение гражданами режима самоизоляции. С его помощью можно подтвердить причину выхода на улицу. Портал является частью информационно-аналитической системы «Центр управления регионом», которая аккумулирует и анализирует информацию о жителях, поступающую из всевозможных источников (начиная от звонков в экстренные службы и заканчивая обращениями в соцсетях). Эти ведения необходимы для принятия управленческих решений.

ИСТОЧНИК KP.RU