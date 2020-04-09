2020-04-09T13:58:00+03:00
Общество

Сезон зарыбления водоемов открыт в Нижегородской области

В регионе изменились условия предоставления субсидий для рыбохозяйственных предприятий
Валерия ГРОМОВА
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Сезон зарыбления водоемов открылся на территории Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, свежая рыба появится на прилавках уже летом.

По словам спикера, рыбная отрасль продолжает работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Так, в 2019 году в области производство рыбы выросло на 54 тонны и составило 684 тонны, что связано с ростом объемов связан с реализацией программы «Развитие товарной аквакультуры».

Бондаренко уточнил, что с апреля 2020 года на территории Нижегородской области утвержден вый порядок предоставления субсидий из бюджета.

- Теперь компенсация будет производиться ежеквартально на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры, а не путем возмещения 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, - подчеркнул он.

Субсидии начнут выплачивать во втором квартале этого года.

В госохотнадзоре резюмировали, что если к концу 2022 года все мероприятия по программе будут выполнены, то производство товарной рыбы вырастет до 766 тонн в год.

Напомним, в начале апреля правительство Нижегородской области утвердило схему взаимодействия в весенний нерестовый период, который стартовал в регионе с 1 апреля 2020 года. Теперь до середины июня на территории водоемов будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия. К работе привлекут все уполномоченные органы – комитет госохотнадзора, рыбоохрану, МВД, Росгвардия, МЧС, Россельхознадзор, ветнадзор и органы МСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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