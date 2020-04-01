300 сотрудников уполномоченных органов будут охранять рыбу в нижегородских водоемах во время нереста

1 Апр 2020 2020-04-01T10:24:33+03:00

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Правительство Нижегородской области утвердила схему взаимодействия в весенний нерестовый период, который стартовал в регионе с 1 апреля 2020 года. Теперь до середины июня на территории водоемов будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия, уточнили в госохотнадзоре.

К работе привлекут все уполномоченные органы – комитет госохотнадзора, рыбоохрана, МВД, Росгвардия, МЧС, Россельхознадзор, ветнадзор и органы МСУ. Охранять рыбу будут также представители общественных организаций. Всех причастных разделят на 18 рейдовых групп и создают рыбоохранный пост.

Напоминаем, что с 1 апреля по 15 июня в Нижегородской области установлены ограничения на рыбную ловлю. Исключением станет только рыбалка с берега на поплавочную или донную удочку, с количеством крючков - не более двух, вне мест нереста.

КОНКРЕТНО

На Оке и ее притоках нельзя ловить рыбу с 1 апреля по 10 июня, на Чебоксарском водохранилище – с 10 апреля по 10 июня, а на Горьковском водохранилище – с 15 апреля по 15 июня.

Плавание на маломерных судах с использованием двигателя, состоящих на учете в МЧС, после начала ледостава запрещено: на Чебоксарском водохранилище до 20 мая включительно; на Горьковском водохранилище по 31 мая включительно; на нерестовых участках - до окончания нерестового периода.

ИСТОЧНИК KP.RU