Нижегородские стоматологии принимают только экстренных пациентов из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T13:00:57+03:00

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Стоматологические клиники Нижегородской области сейчас принимают только экстренных пациентов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это связано с режимом всеобщей изоляции, введенном из-за пандемии коронавируса.

- Стоматологи принимают исключительно пациентов с острой болью и патологиями, влияющими на качество жизни. Все частные медицинские стоматологические центры имеют право обратиться в министерство здравоохранения и получить разрешение на ведение деятельности в период особого режима на территории области, - подчеркнул замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, ряд клиник уже получили разрешения, однако им разрешено помогать лишь тем, кому помощь нужна незамедлительно.

Мелик-Гусейнов еще раз порекомендовал нижегородцам отказаться от посещения салонов, специалистов индустрии красоты, принимающих на дому.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в нашем регионе выросло до 87. При этом 13 пациентов уже полностью выздоровели и покинули инфекционную больницу, еще две пенсионерки скончались. Остальные продолжают проходить лечение. Им оказывается вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU