2020-04-08T14:52:19+03:00
Общество

Первый этап профилактической операции «Дети России» отменен из-за коронавируса

Сроки проведения второго тура пока оставили без изменений
Валерия ГРОМОВА
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В связи с дополнительными мерами по противодействию коронавируса министр внутренних дел РФ принял решение об отмене первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное ГУ МВД, это связано с режимом самоизоляции в период пандемии.

Эта операция проводится с целью предупреждения распространении наркомании среди детей и подростков, а также выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Второй этап, запланированный на середину ноября 2020 года, пока остается в силе.

- В ходе операции запланированы проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков, входящих в «группу риска», и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учёте в органах системы профилактики. Также будут организованы рейды по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ, - уточнили в ведомстве.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было зафиксировано еще 24 случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в регионе заболели 80 человек, двое из которых скончались, еще 13 полностью выздоровели и выписались из больницы. Остальные продолжают проходить лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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