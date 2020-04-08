Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 апреля 2020 года: Выявлено 24 новых случая заражения

24 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижнем Новгороде. Такие данные появились на сайте стопкоронавирус.рф днем 8 апреля 2020 года.

- Мы продолжаем получать подтверждения по тем людям, которые давно находились на изоляции и под наблюдением врачей, - прокомментировал новость о новых зараженных глава региона Глеб Никитин. - Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая.

Вместе с тем в пресс-службе правительства Нижегородской области добавили, что в настоящее время анализы на коронавирус сдали 15563 человека.

Отметим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 80 случаев заболевания коронавирусом. При этом 13 пациентов выписаны из второй инфекционной больницы Нижнего Новгорода.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что с 30 марта в областном центре введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из своей квартиры можно только нескольких случаях. К примеру, если требуется неотложная медицинская помощь или надо идти на работу. Также уважительной причиной, чтобы покинуть жилище, является поход в магазин за продуктами или вещами первой необходимости. Кроме того, разрешается выбросить мусор и погулять со своим питомцем в радиусе 100 метров от дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы города и районы Нижегородской области, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Речь идет о четырех городах, двух районах и одном городском округе (подробности)

Работа организаций во время режима самоизоляции в Нижнем Новгороде: кому можно и как получить разрешение

Глеб Никитин расширил перечень организаций, которые могут работать в нерабочие дни (подробности)

В Нижегородской области начинает работать новый механизм контроля за населением

Стало известно, когда введут QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.