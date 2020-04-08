Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 апреля 2020 года: Выявлено 24 новых случая заражения
24 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижнем Новгороде. Такие данные появились на сайте стопкоронавирус.рф днем 8 апреля 2020 года.
- Мы продолжаем получать подтверждения по тем людям, которые давно находились на изоляции и под наблюдением врачей, - прокомментировал новость о новых зараженных глава региона Глеб Никитин. - Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая.
Вместе с тем в пресс-службе правительства Нижегородской области добавили, что в настоящее время анализы на коронавирус сдали 15563 человека.
Отметим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 80 случаев заболевания коронавирусом. При этом 13 пациентов выписаны из второй инфекционной больницы Нижнего Новгорода.
Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что с 30 марта в областном центре введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из своей квартиры можно только нескольких случаях. К примеру, если требуется неотложная медицинская помощь или надо идти на работу. Также уважительной причиной, чтобы покинуть жилище, является поход в магазин за продуктами или вещами первой необходимости. Кроме того, разрешается выбросить мусор и погулять со своим питомцем в радиусе 100 метров от дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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