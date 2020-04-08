2020-04-08T12:29:40+03:00
Общество

«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в детсады пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля

Вопросы будут приниматься в течение двух с половиной часов
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 10 апреля 2020 года, департамент образования администрации Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию». Как сообщает пресс-служба мэрии, на этот раз темой станет предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей детские сады».

Обратиться с вопросом можно будет с 9:30 до 12:00 по телефону: 433-10-32.

Напомним, не менее тысячи жителей Нижегородской области каждый день звонят по телефону «112», чтобы оформить заявку на выход из дома во время режима всеобщей самоизоляции. Круглосуточно на их звонки отвечают порядка 70 волонтеров - сотрудники регионального ресурсного центра развития добровольчества, команды волонтеров ННГУ и волонтеров из сферы культуры, а также «Волонтеры Победы», «Волонтеры-Медики» и многие другие добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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