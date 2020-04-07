Более тысячи нижегородцев ежедневно оформляют заявки на выход из дома по номеру «112»
Не менее тысячи жителей Нижегородской области каждый день звонят по телефону «112», чтобы оформить заявку на выход из дома в режим всеобщей самоизоляции. Круглосуточно на их звонки отвечают порядка 70 волонтеров, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство образования, науки и молодежной политики.
Большинство нижегородцев оформляют заявки через портал «Карта жителя Нижегородской области», однако не у всех есть для этого смартфоны. Поэтому некоторые, особенно пенсионеры, звонят в службу поддержки. Им помогают сотрудники регионального ресурсного центра развития добровольчества, команды волонтеров ННГУ и волонтеров из сферы культуры, а также «Волонтеры Победы», «Волонтеры-Медики» и многие другие добровольцы. Все они принимают заявки по номеру 112.
Напоминаем, что с 5 апреля жители Нижегородской области также могут подтвердить необходимость выхода на улицу по многоканальному номеру телефона: 8-930-215-11-11.
Ранее мы сообщали, что на сегодняшний день в регионе зафиксированы 56 случаев заболевания коронавирусной инфекции, для предотвращения распространения которой 30 марта и был введен режим самоизоляции. Восемь пациентов уже выздоровели и покинули инфекционную больницу, двое скончались, остальные проходят лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU