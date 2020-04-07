2020-04-07T12:29:29+03:00
Общество

Более тысячи нижегородцев ежедневно оформляют заявки на выход из дома по номеру «112»

Им помогают до 70 волонтеров
Валерия ГРОМОВА
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Не менее тысячи жителей Нижегородской области каждый день звонят по телефону «112», чтобы оформить заявку на выход из дома в режим всеобщей самоизоляции. Круглосуточно на их звонки отвечают порядка 70 волонтеров, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство образования, науки и молодежной политики.

Большинство нижегородцев оформляют заявки через портал «Карта жителя Нижегородской области», однако не у всех есть для этого смартфоны. Поэтому некоторые, особенно пенсионеры, звонят в службу поддержки. Им помогают сотрудники регионального ресурсного центра развития добровольчества, команды волонтеров ННГУ и волонтеров из сферы культуры, а также «Волонтеры Победы», «Волонтеры-Медики» и многие другие добровольцы. Все они принимают заявки по номеру 112.

Напоминаем, что с 5 апреля жители Нижегородской области также могут подтвердить необходимость выхода на улицу по многоканальному номеру телефона: 8-930-215-11-11.

Ранее мы сообщали, что на сегодняшний день в регионе зафиксированы 56 случаев заболевания коронавирусной инфекции, для предотвращения распространения которой 30 марта и был введен режим самоизоляции. Восемь пациентов уже выздоровели и покинули инфекционную больницу, двое скончались, остальные проходят лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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