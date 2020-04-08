Директора управления соцзащиты Дзержинска заподозрили в присвоении бюджетных средств
Следственный отдел Дзержинска возбудил уголовное дело в отношении директора управления социальной защиты населения. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение с использованием лицом своего служебного положения» уголовного кодекса.
Согласно информации, женщина фиктивно устроила на работу в должности специалиста отдела управления свою знакомую. Естественно, на рабочее место эта знакомая ни разу не явилась, а начисленную ей «зарплату» в размере более 119 тысяч рублей директор забрала себе и потратила.
Ее действия были выявлены сотрудниками УФСБ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали, что СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Вачском районе Нижегородской области. В результате ЧП погибли два человека, еще пятеро пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU