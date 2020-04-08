2020-04-08T08:38:35+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Вачском районе

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются
Юлия ИСАЕВА
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Поздно вечером 7 апреля 2020 года в селе Филинское Вачского района в Нижегородской области рухнула часть жилого двухэтажного дома. В квартире на первом этаже на два подъезда взорвался газовый баллон, в результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ. К разрушенному дому выезжали опытные следователи-криминалисты регионального следственного управления, сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, под завалами дома минувшей ночью было найдено тело одного из жильцов. Еще шестерых человек удалось спасти – одного доставили в больницу. В ликвидации последствий были зайдействованы почти 200 спасателей, более 30 единиц спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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