Более 15,5 тысячи человек проверены на заражение коронавирусом в Нижегородской области

8 Апр 2020 2020-04-08T10:22:44+03:00

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По данным на 8 апреля 2020 года, на наличие нового коронавируса проверены более 15,5 тысячи жителей Нижегородской области. Как сообщает Управление Роспотребнадзора, анализ для проведения исследования берут по направлению врача.

В настоящий момент все зарегистрированные случаи заражения вирусом обрабатываются: ведется работа с их близкими и родными, а также коллегами и знакомыми.

- Информация о контактных, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора. Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел. В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности, -говорится в сообщении.

Все лаборатории, в которых проверяют нижегородцев, оборудованы всем необходимым, обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области зафиксированы 56 случаев заражения коронавирусом - 13 человек уже полностью выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы, еще двое скончались, а остальные проходят лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU