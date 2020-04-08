Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 апреля 2020 года составило 56 человек

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде составило 56 человек на 8 апреля 2020 года. К счастью, за прошедшие сутки в столице Приволжья не было выявлено ни одного нового случая заболевания.

Напомним, что последний раз о новых заболевших сообщалось 6 апреля. Тогда областные власти заявили о девятерых пациентах с коронавирусной инфекцией. Однако, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, диагноз у них подтвердился в разное время, а подтверждение из референс-центров пришло только что.

«Комсомолка» рассказывала, что 6 апреля из второй инфекционной больницы выписали четырех человек, поборовших коронавирус. Своевременное обследование, правильная тактика лечения и отсутствие тяжелых хронических заболеваний позволили вовремя быстро улучшить состояние пациентов.

А на следующий день появилась информация о выписке еще пятерых пациентов - лабораторные исследования показали отсутствие у них COVID-19.

- Всего уже тринадцать выздоровевших, но это не повод расслабляться. Сейчас проводятся тесты у тех, кто под подозрением. Ожидается верификация по уже сданным тестам - таких более двух десятков человек, - сообщил Глеб Никитин. - В ближайшее время мы ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, мы готовы к такой ситуации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 30 марта в областном центре действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать квартиру можно только нескольких случаях. Например, если требуется неотложная медпомощь или нужно идти на работу. Также уважительной причиной для того, чтобы нарушить самоизоляцию, является поход в магазин за продуктами или вещами первой необходимости. Вдобавок ко всему не возбраняется выбросить мусор и погулять со своим питомцем в радиусе 100 метров от дома.

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