Появилось расписание онлайн-тренировок в рамках проекта «Ни дня без спорта»

7 Апр 2020 2020-04-07T10:21:19+03:00

Заниматься спортом могут даже люди старшего поколения

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Министерство спорта Нижегородской области опубликовало актуальное расписание онлайн-тренировок на ближайшую неделю, которые пройдут в рамках проекта «Ни дня без спорта». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ознакомиться с ним можно на сайте минспорта или в социальных сетях.

Так, каждый день будет начинаться с зарядки для всех желающих. Начало – в 7:00.

По четвергам и субботам в 9:00 состоится комплекс упражнений лечебной физкультуры для людей старшего возраста, а в пятницу в 10:30 запланирован прямой эфир в «Инстаграм» по Zumba, к нему могут подключиться любители активных движений и зажигательных танцев.

Также во вторник и четверг в 12:00 пройдут тренировки по спортивному каратэ, а во вторник и среду в 19:00 их можно посмотреть в прямом эфире в «Инстаграм».

Кроме того, в расписание добавились тренировки по растяжке. Первая состоится в среду в 12:00, а в четверг в 19:00 ее можно будет посмотреть в прямом эфире.

В пятницу в 12:00 для всех желающих будет доступна силовая тренировка.

Напомним, уже свыше 200 нижегородцев присоединились к флешмобу в рамках проекта «Ни дня без спорта», стартовавшего в Нижегородской области 30 марта.Так, своими видео уже поделились местные спортсмены: футболисты ФК «Нижний Новгород», хоккеисты «Старта», воспитанники детской школы «Торпедо», фигуристка Мирослава и посол всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Андрей Сироткин. В свою очередь Светлана Пантелеева из Дзержинска прислала видео зарядки в стиле 80-х.

КОНКРЕТНО

Все тренировки можно найти на страницах в соцсетях регионального минспорта:

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ИСТОЧНИК KP.RU