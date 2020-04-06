Нижегородцы делятся своими вариантами фитнес-тренировок в условиях самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T13:24:50+03:00

Более 200 человек присоединились к флешмобу в рамках проекта «Ни дня без спорта»

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Свыше 200 нижегородцев присоединились к флешмобу в рамках проекта «Ни дня без спорта», стартовавшего в Нижегородской области 30 марта.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что любой может поделиться своим вариантом тренировки в условиях самоизоляции. Так, своими видео уже поделились местные спортсмены: футболисты ФК «Нижний Новгород», хоккеисты «Старта», воспитанники детской школы «Торпедо», фигуристка Мирослава и посол всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Андрей Сироткин. В свою очередь Светлана Пантелеева из Дзержинска прислала видео зарядки в стиле 80-х.

Напомним, проект «Ни дня без спорта» появился после того, как в регионе были запрещены любые спортивные массовые мероприятия и закрыты ФОКи, фитнес-клубы и бассейны. Его поддержал глава региона Глеб Никитин, отметив важность ЗОЖа. Ведь в том числе на это нацелен проект «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

КОНКРЕТНО

Чтобы поучаствовать во флешмобе, надо опубликовать видеоролик со своим вариантом тренировки на личной страничке в соцсетях «ВКонтакте» либо Instagram. При этом важно не забыть поставить хештег #ниднябезспортанн и отметить в посте официальную страницу регионального минспорта. Видео также можно прислать на электронную почту nataliemorozova@inbox.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU