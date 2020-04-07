2020-04-07T09:40:52+03:00
Общество

Директор предприятия в Лыскове задолжал сотрудникам более миллиона рублей

Он полгода не выплачивал людям зарплату
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы сотрудникам сельскохозяйственного предприятия в Лысковском районе. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, соответствующие материалы поступили из прокуратуры.

По информации, директор компании не выплачивал зарплату своим сотрудникам полгода – с марта по август 2019 года, тем самым задолжав им более миллиона рублей.

Однако деньги, поступавшие на расчетные счета за эти месяцы, шли не на погашение задолженности по зарплате, а на другие нужды.

В настоящее время долги уже выплачены. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Государственную инспекцию труда Нижегородской области с жалобой на своего работодателя обратился местный житель. по словам заявителя, работников гостиничного комплекса «Ока» заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. А если те откажутся, их уволят. Узнав об этом, инспекция направило в адрес руководства гостиницы предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В случае невыполнения этого предостережения «Оку» привлекут к административной ответственности согласно статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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