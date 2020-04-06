Сотрудник гостиницы «Ока» пожаловался на принудительный отпуск без сохранения зарплаты

6 Апр 2020 2020-04-06T16:30:42+03:00

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Нижегородец обратился в Государственную инспекцию труда в регионе с жалобой на своего работодателя. Как сообщается на сайте ведомства, по словам заявителя, работников гостиничного комплекса «Ока» заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. А если те откажутся, их уволят.

Узнав об этом, инспекция направило в адрес руководства гостиницы предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В случае невыполнения этого предостережения «Оку» привлекут к административной ответственности согласно статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В свою очередь обратившемуся с жалобой работнику в инспекции объяснили, что если все так, как он рассказывает, то налицо нарушение сразу нескольких статей Трудового кодекса РФ и указа главы государства «Об объявлении в РФ нерабочих дней».

- Если работодатель не исполнит предостережение, вы можете повторно обратиться с обращением в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области, - заявили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU