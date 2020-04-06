2020-04-06T16:30:42+03:00
Общество

Сотрудник гостиницы «Ока» пожаловался на принудительный отпуск без сохранения зарплаты

Этим фактом заинтересовалась Государственная инспекция труда в Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородец обратился в Государственную инспекцию труда в регионе с жалобой на своего работодателя. Как сообщается на сайте ведомства, по словам заявителя, работников гостиничного комплекса «Ока» заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. А если те откажутся, их уволят.

Узнав об этом, инспекция направило в адрес руководства гостиницы предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В случае невыполнения этого предостережения «Оку» привлекут к административной ответственности согласно статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В свою очередь обратившемуся с жалобой работнику в инспекции объяснили, что если все так, как он рассказывает, то налицо нарушение сразу нескольких статей Трудового кодекса РФ и указа главы государства «Об объявлении в РФ нерабочих дней».

- Если работодатель не исполнит предостережение, вы можете повторно обратиться с обращением в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области, - заявили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой малыша с помощью инструкций врача по телефону
Шесть маршрутов отменяются в Нижнем Новгороде с 7 апреля 2020 года
Нижегородские аграрии получили 850 миллионов рублей субсидий
Саровчанам ограничили выезд с территории города из-за коронавируса
Дежурные группы работают в 209 детсадах Нижегородской области
Сотрудник гостиницы «Ока» пожаловался на принудительный отпуск без сохранения зарплаты
В Дзержинске 31-летний наркоман попытался зарезать родную мать
Массовые субботники в Нижегородской области начнутся лишь после снятия режима самоизоляции
Нижегородцы оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Нижегородцы делятся своими вариантами фитнес-тренировок в условиях самоизоляции
МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода и области о сильном ветре