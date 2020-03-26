2020-03-26T17:55:17+03:00
Общество

Нижегородские спортсмены запустили проект «Ни дня без спорта»

Любителям спорта покажут, как можно заниматься, не выходя из дома
Елена ЛАЗАРЕВА
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Министерство спорта Нижегородской области запускает проект «Ни дня без спорта». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Из-за временного запрета на проведение спортивных мероприятий и закрытия спортсооружений, многие нижегородцы вынужденно прервали занятия. Известные нижегородские спортсмены покажут, как можно заниматься спортом, не выходя из дома.

Ежедневно на страницах министерства ВКонтакте и Instagram будут публиковаться видеоматериалы с зарядкой, комплексами упражнений и мини-тренировками для всех желающих. Выполнять упражнения можно каждый день, допинвентарь при этом не требуется.

«Закрытие спортивных учреждений – временная мера, связанная исключительно с заботой о здоровье, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря соцсетям, возможностей для занятий спортом в домашних условиях стало гораздо больше. Будем стремиться к тому, чтобы спортучреждения открылись как можно раньше, а пока займемся спортом дома», - отметил Глеб Никитин и пригласил всех желающих присоединится к проекту накануне лета.

Свое участие в проекте уже подтвердили чемпион Европы и мира, многократный победитель и призёр Кубка мира, чемпион России, мастер спорта международного класса, посол ГТО в Нижегородской области Андрей Сироткин, олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира 2007 года, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике 2006 и 2008 годов Дарья Шкурихина, спортсмены из ФК «Нижний Новгород», БК «Нижний Новгород», ХК «Старт», МФК ОРГХИМ, ЖХК «СКИФ», а также воспитанники Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина.

Старт проекта запланирован на 30 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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