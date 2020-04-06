МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода и области о сильном ветре

6 Апр 2020 2020-04-06T12:52:45+03:00

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Сильный ветер прогнозируется днем и вечером 6 апреля в Нижнем Новгороде и области 6 апреля. По данным Верхне-Волжского УГМС, ожидаются отдельные порывы северно-западного ветра 13-18 метров в секунду.

Региональное Управление МЧС предупреждает, что из-за непогоды велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач, обрушением ветхих конструкций, а также падением деревьев. Однако будут они не выше муниципального уровня.

Напомним, что в случае, если сильный порывистый ветер застал на улице, необходимо скорее укрыться в ближайшем здании. При этом нужно находиться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Машины также лучше не оставлять рядом с этими объектами.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» сообщала, что на неделе с 6 по 12 апреля в областном центре ожидается потепление до +15 градусов. При этом синоптики обещают пасмурную погоду и небольшие осадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU