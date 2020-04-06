2020-04-06T08:50:49+03:00
Общество

Потепление до +15 придет в Нижний Новгород на этой неделе

Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшие осадки
Валерия ГРОМОВА
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Последние дни в Нижнем Новгороде выдались достаточно прохладными: в первые дни апреля были и снегопады, и дожди, и яркое весеннее солнце. Но температура воздуха не поднималась выше +7 градусов. К счастью, на этой неделе ожидается потепление. Но не сразу.

В понедельник, 6 апреля, синоптики прогнозируют малооблачное небо без осадков и сильный северо-западный ветер, скорость которого временами приблизится к отметке в девять метров в секунду. В течение всего дня будет около +3 градусов, но ощущаться они будут как -5.

Вторник, 7 апреля, будет чуть теплее. Столбики термометров остановятся около +5 градусов днем и +3 ночью. Ветер немного стихнет и сменит направление на западное, небо будет пасмурным, а ближе к вечеру – облачным с прояснениями.

В середине недели ожидается настоящее потепление. Воздух прогреется до +14 градусов уже в среду, 8 апреля. В обед возможен небольшой дождь, а ночью синоптики обещают около +4 и слабый северо-западный ветер.

Четверг, 9 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе. Столбики термометров покажут +15 градусов в дневные часы и +7 – в ночные. Ветер сменится на .юго-западный, небо так и останется пасмурным.

В пятницу, 10 апреля, будет также тепло. С самого утра ожидается около +8, а затем прогреется до +13. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью не более четырех с половиной метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь.

В выходные снова похолодает – синоптики обещают дожди и мрачную пасмурную погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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