2020-04-06T11:25:36+03:00
Общество

Горячая линия по дистанционному обучению и группам в детсадах работает в Сормове

Вопросы можно задать ежедневно до 18:00
Валерия ГРОМОВА
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Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода организовала работу «горячей линии» по вопросам дистанционного обучения и дежурным группам в детских садах на время нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, свои вопросы жители могут задавать каждый день с 9:00 до 18:00. Телефоны для обращения: 222-65-67 (по работе дежурных групп в детских садах) и 222-04-04 (по удаленному обучению в школах).

Напомним, детские сады Нижнего Новгорода не будут работать до конца месяца, лишь в некоторых из них организованы дежурные группы, а остальным работникам сохранят зарплату. А вот школы, техникумы и вузы региона с 6 апреля перешли на дистанционный режим обучения.

Также ежедневно в департаменте образования работает горячая линия для родителей по телефону 8 (800) 222-04-89.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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