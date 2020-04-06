График работы детских садов в Нижнем Новгороде с 6 по 30 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T08:41:24+03:00

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Детские сады Нижнего Новгорода не будут работать с 6 по 30 апреля 2020 года. В них установлены нерабочие дни, а работникам сохранят заработную плату, сообщили в городской администрации.

- В шести из восьми районах города работают дежурные группы для детей работников предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указами, - уточнили в департаменте образования.

Если у вас есть вопросы по работе дежурных групп, обращайтесь по телефону горячей линии департамента образования Нижнего Новгорода - 8 (800) 222-04-89 (нажать 4).

Ранее мы сообщали, что с 6 апреля во всех учебных заведениях Нижегородской области начнется обучение - оно будет проводиться в преимущественно в дистанционном формате. По словам губернатора Глеба Никитина, на дистанционное обучение перейдут более 80% школ Нижегородской области, еще в 16% дети будут учиться в очно-заочной форме, они будут заниматься как на компьютерах, так и с учителем напрямую. Только в 3% сельских школ учеба начнется в привычном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU