Нижегородские музеи и театры подготовили культурную программу на 6 и 7 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T10:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

6 и 7 апреля 2020 года в музеях, театрах, библиотеках и других культурных институциях Нижегородской области состоятся специальные онлайн-проекты, направленные на просвещение жителей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, афишу можно найти на официальных страницах учреждений, а также в социальных сетях.

Так, театр оперы и балета запланировал онлайн-репетицию оперы «Свадьба Фигаро», Нижегородский государственный художественный музей проведет онлайн-экскурсию «Классицизм в русской живописи», а на сайте музыкального училища имени Балакирева можно послушать лекцию о композиторе Галине Уствольской. В ТЮЗе запустят телевизионный проект «Классики».

Подробности можно найти на сайте министерства культуры Нижегородской области, в разделе интернет-проектов.

Ранее мы сообщали, что 6 и 7 апреля 2020 года в Нижегородской области также пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На вопросы граждан будут отвечать сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области с 12:00 до 16:00 по телефонам: 411-87-81, 419-71-68, 419-76-29.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU