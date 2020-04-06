2020-04-06T10:47:34+03:00
Общество

Нижегородские музеи и театры подготовили культурную программу на 6 и 7 апреля

Новые мероприятия появляются в дайджесте онлайн-проектов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 и 7 апреля 2020 года в музеях, театрах, библиотеках и других культурных институциях Нижегородской области состоятся специальные онлайн-проекты, направленные на просвещение жителей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, афишу можно найти на официальных страницах учреждений, а также в социальных сетях.

Так, театр оперы и балета запланировал онлайн-репетицию оперы «Свадьба Фигаро», Нижегородский государственный художественный музей проведет онлайн-экскурсию «Классицизм в русской живописи», а на сайте музыкального училища имени Балакирева можно послушать лекцию о композиторе Галине Уствольской. В ТЮЗе запустят телевизионный проект «Классики».

Подробности можно найти на сайте министерства культуры Нижегородской области, в разделе интернет-проектов.

Ранее мы сообщали, что 6 и 7 апреля 2020 года в Нижегородской области также пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На вопросы граждан будут отвечать сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области с 12:00 до 16:00 по телефонам: 411-87-81, 419-71-68, 419-76-29.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовые субботники в Нижегородской области начнутся лишь после снятия режима самоизоляции
Нижегородцы оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Нижегородцы делятся своими вариантами фитнес-тренировок в условиях самоизоляции
МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода и области о сильном ветре
Оказавшимся заграницей нижегородцам готовы помочь
Максим Жук: «К голосованию за поправки в Конституцию каждый россиянин должен подойти осознанно»
Горячая линия по дистанционному обучению и группам в детсадах работает в Сормове
Предприниматель из Сокольска пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев
Нижегородские музеи и театры подготовили культурную программу на 6 и 7 апреля
Поступление доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,7%
Нижний Новгород попал в топ-10 городов России по домашнему спорту
График работы детских садов в Нижнем Новгороде с 6 по 30 апреля
Потепление до +15 придет в Нижний Новгород на этой неделе
Нижегородцы могут подтвердить необходимость выхода из дома по телефону
Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем министерства строительства России
«Горячая линия» по соблюдению трудовых прав в период самоизоляции пройдет в Нижегородской области
Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в конце апреля
22 новых заболевших коронавирусом в Нижегородской области давно изолированы и проходят лечение
Девять беспилотников нового поколения поступили в нижегородские лесопожарные службы
Более 20 памятников героям ВОВ ремонтируют в Уренском районе
Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных
Владимир Тарасов: «Поправки в Конституцию касаются каждого из нас»
Учебный процесс в школах, техникумах и вузах Нижегородской области начнется 6 апреля
Глеб Никитин объяснил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС