«Горячая линия» по соблюдению трудовых прав в период самоизоляции пройдет в Нижегородской области

5 Апр 2020 2020-04-05T17:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

6 и 7 апреля 2020 года в Нижегородской области пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на вопросы граждан будут отвечать сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Звонки будут приниматься с 12:00 до 16:00 по телефонам: 411-87-81, 419-71-68, 419-76-29.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области подтвердились еще 22 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и средней степени тяжести.

- На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая, - прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

В общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом. Причем четыре пациента уже выздоровели и покинули инфекционную больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU