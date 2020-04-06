2020-04-06T10:19:02+03:00
Экономика

Поступление доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,7%

Министерство финансов подвело итоги за I квартал 2020 года
Валерия ГРОМОВА
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Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,7% за первый квартал 2020 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов, эти данные представлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 апреля, в консолидированный бюджет области поступило 49,9 миллиарда рублей доходов, что больше, чем в 2019 году, на 15,7% или 6,8 миллиарда рублей. А расходы исполнены в объеме 45,8 миллиарда рублей.

Доходы бюджета получены в объеме 41,8 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 35 миллиардов рублей, что превышает уровень прошлого года на 8,7% или 2,8 миллиарда рублей. Расходы исполнены в объеме 37,7 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что государственный долг Нижегородской области снизился на 10,3 миллиарда рублей с начала 2020 года. Его общий объем составил 64,4 миллиарда рублей. Уменьшение цифр произошло благодаря досрочному погашению кредитов коммерческих банков. Сегодня коммерческих кредитов в структуре долга нет. 0,3% долга составляют государственные гарантии, еще 29,4% - кредиты, предоставленные федеральным бюджетом, а остальные 70,3% - государственные ценные бумаги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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