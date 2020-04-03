2020-04-03T09:32:33+03:00
Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился на 10,3 миллиарда рублей

Более 70% в его структуре – ценные бумаги
Валерия ГРОМОВА
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Государственный долг Нижегородской области снизился на 10,3 миллиарда рублей с начала 2020 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов, общий объем составил 64,4 миллиарда рублей. Это данные на 1 апреля.

По данным ведомства, уменьшение цифр произошло благодаря досрочному погашению кредитов коммерческих банков. Сегодня коммерческих кредитов в структуре долга нет.

0,3% долга составляют государственные гарантии, еще 29,4% - кредиты, предоставленные федеральным бюджетом, а остальные 70,3% - государственные ценные бумаги.

Напомним, что 1 января госдолг составлял 74,7 миллиарда рублей. На начало 2020 года долговая нагрузка снизилась до 51,1% при ограничении 60%.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы «Центр управления регионом». Как сообщает пресс-служба облправительства, она нужна для анализа информации, которая поступает от жителей через звонки,соцсети и другие способы коммуникации. Чтобы принять решение, нужно вынести любые данные на видеостену в режиме реального времени.

Нижегородская область вошла в первую шестерку регионов России, где такая система появилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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