2020-04-06T09:07:05+03:00
Общество

Нижний Новгород попал в топ-10 городов России по домашнему спорту

Рейтинг был составлен по результатам исследования предложений онлайн-фитнеса
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижний Новгород вошел в топ-10 российских городов по занятиям спортом, не выходя из дома. Как сообщает туристический портал ТурСтат, который представил рейтинг, список был составлен в преддверии международного дня спорта.

По данным ООН, в 2020 году этот праздник, отмечающийся 6 апреля, посвящен пользе спорта и общей физической активности для здоровья.

Итак, в десятку городов, жители которых больше всего занимаются спортом дома, помимо приволжской столицы, вошли Москва, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Уфа, Челябинск, Воронеж и Омск.

Рейтинг составлен по результатам исследования предложений онлайн-фитнеса в поисковиках.

Напомним, 31 марта 2020 года состоялась первая онлайн-тренировка, которую провели нижегородские фитнес-инструкторы в рамках проекта «Ни дня без спорта».Инструктор по каратэ показал, как можно тренироваться в домашних условиях всей семьей. К трансляции подключились более 350 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поступление доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,7%
Нижний Новгород попал в топ-10 городов России по домашнему спорту
График работы детских садов в Нижнем Новгороде с 6 по 30 апреля
Потепление до +15 придет в Нижний Новгород на этой неделе
Нижегородцы могут подтвердить необходимость выхода из дома по телефону
Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем министерства строительства России
«Горячая линия» по соблюдению трудовых прав в период самоизоляции пройдет в Нижегородской области
Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в конце апреля
22 новых заболевших коронавирусом в Нижегородской области давно изолированы и проходят лечение
Девять беспилотников нового поколения поступили в нижегородские лесопожарные службы
Более 20 памятников героям ВОВ ремонтируют в Уренском районе
Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных
Владимир Тарасов: «Поправки в Конституцию касаются каждого из нас»
Учебный процесс в школах, техникумах и вузах Нижегородской области начнется 6 апреля
Глеб Никитин объяснил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС