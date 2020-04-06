Нижний Новгород попал в топ-10 городов России по домашнему спорту
Нижний Новгород вошел в топ-10 российских городов по занятиям спортом, не выходя из дома. Как сообщает туристический портал ТурСтат, который представил рейтинг, список был составлен в преддверии международного дня спорта.
По данным ООН, в 2020 году этот праздник, отмечающийся 6 апреля, посвящен пользе спорта и общей физической активности для здоровья.
Итак, в десятку городов, жители которых больше всего занимаются спортом дома, помимо приволжской столицы, вошли Москва, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Уфа, Челябинск, Воронеж и Омск.
Рейтинг составлен по результатам исследования предложений онлайн-фитнеса в поисковиках.
Напомним, 31 марта 2020 года состоялась первая онлайн-тренировка, которую провели нижегородские фитнес-инструкторы в рамках проекта «Ни дня без спорта».Инструктор по каратэ показал, как можно тренироваться в домашних условиях всей семьей. К трансляции подключились более 350 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU