Нижний Новгород попал в топ-10 городов России по домашнему спорту

6 Апр 2020 2020-04-06T09:07:05+03:00

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Нижний Новгород вошел в топ-10 российских городов по занятиям спортом, не выходя из дома. Как сообщает туристический портал ТурСтат, который представил рейтинг, список был составлен в преддверии международного дня спорта.

По данным ООН, в 2020 году этот праздник, отмечающийся 6 апреля, посвящен пользе спорта и общей физической активности для здоровья.

Итак, в десятку городов, жители которых больше всего занимаются спортом дома, помимо приволжской столицы, вошли Москва, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Уфа, Челябинск, Воронеж и Омск.

Рейтинг составлен по результатам исследования предложений онлайн-фитнеса в поисковиках.

Напомним, 31 марта 2020 года состоялась первая онлайн-тренировка, которую провели нижегородские фитнес-инструкторы в рамках проекта «Ни дня без спорта».Инструктор по каратэ показал, как можно тренироваться в домашних условиях всей семьей. К трансляции подключились более 350 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU