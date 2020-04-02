Более 350 человек присоединились к первой онлайн-тренировке в рамках проекта «Ни дня без спорта»

2 Апр 2020 2020-04-02T15:07:33+03:00

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Более 350 человек присоединились к первой онлайн-тренировке, которую провели нижегородские фитнес-инструкторы в рамках проекта «Ни дня без спорта». Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство спорта, прямой эфир в Инстаграм прошел 31 марта.

Инструктор по каратэ показал, как можно тренироваться в домашних условиях всей семьей. Посмотреть эфир можно в группе минспорта Вконтакте.

2 апреля в аккаунте министерства спорта (@minsport_nn) в 19.00 стартует новый прямой эфир, в рамках которого пройдет интервальная тренировка для всех уровней подготовки.

Более подробно ознакомиться с тренерами и упражнениями можно в социальных сетях министерства.

Напомним, проект «Ни дня без спорта» стартовал в Нижегородской области 30 марта 2020 года. Поводом для его запуска стал временный запрет на проведение спортивных массовых мероприятий, деятельности государственных и муниципальных спортивных учреждений, а также временное закрытие бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры региона.

- Закрытие спортивных учреждений – временная мера, связанная исключительно с заботой о здоровье. Будем стремиться к тому, чтобы они открылись как можно раньше, а пока спортом лучше заниматься в домашних условиях, - отметил губернатор Глеб Никитин.

Накануне он призвал присоединиться к проекту и спортивно-развлекательную площадку «Спорт Порт». Теперь подписчики смогут в социальных сетях узнать об интересных видах спорта и заниматься ими не выходя из дома, а также принимать участие в онлайн мастер-классах, тренировках и даже выиграть призы. Рубрики обновляются ежедневно – посмотреть контент можно в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU