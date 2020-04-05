2020-04-05T17:59:31+03:00
Политика

Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем министерства строительства России

Главными темами стала реализация национальных проектов, а также решение проблемы судоходства на Волге
Валерия ГРОМОВА
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В воскресенье, 5 апреля 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель Минстроя России Ирек Файзуллин провели рабочую встречу. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они обсудили вопросы реализации национальных проектов, а также решение проблемы развития судоходства на Волге.

Глеб Никитин поблагодарил министерство строительства РФ за сотрудничество.

- Убежден, что там, где есть возможность, стройка объектов в рамках национальных проектов не должна останавливаться. Мы включили строительные компании в перечень организаций, которым разрешается работать в нерабочие дни. Конечно, это требует соблюдения всех санитарных правил, - подчеркнул он.

Также губернатор добавил, что минстрой может оказать серьезную поддержку Нижегородской области в этих вопросах.

- Сейчас у нас есть возможность и более тщательно проработать такой вопрос, как обеспечение и дальнейшее развитие судоходства на Волге. Считаем, что необходимо рассмотреть все возможные варианты и найти оптимальный, который улучшит судоходные условия на Волге и не окажет негативного воздействия на экологическую, гидрологическую ситуации в регионе, а также качество жизни людей, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 4 апреля губернатор Нижегородской области снова внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Он расширил перечень организаций, который смогут функционировать в период самоизоляции. Подробный список таких компаний и предприятий можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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