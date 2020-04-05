Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в конце апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T16:12:13+03:00

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Масштабная дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области должна начаться в конце апреля. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог», эти даты установлены с учетом среднегодовых климатических показателей.

Так, ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, не повлияют на ход работ.

Согласно программе регионального проекта, в Нижегородской области отремонтируют почти 200 участков дорог общей протяженностью более 878 километров, что на 116 километров больше, чем в прошлом году.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина контракты на проведение работ были заключены еще в 2019 года, чтобы подрядчики могли рационально распределить свои ресурсы и своевременно приступить к ремонту.

Напомним, до конца 2020 года на 1251 километр дорог Нижегородской области будет нанесена термопластиковая разметка, а еще на 4 561 километр – краской. Также запланировано увеличение объемов работ по сравнению с прошлым годом. Разметку нанесут во всех районах, на это уже выделены около 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU