Более 6 000 километров разметки нанесут на дороги Нижегородской области в этом году
До конца 2020 года на 1251 километр дорог Нижегородской области будет нанесена термопластиковая разметка, а еще на 4 561 километр – краской. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы запланированы по программе «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также разметку нанесут и на участки дорог, которые будут отремонтированы в этом году.
- Надеюсь, что эти меры позволят нам повысить безопасность дорожного движения в регионе, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он добавил, что в 2020 году запланировано увеличение объемов работ по сравнению с прошлым годом. Разметку нанесут во всех районах, на это уже выделены около 200 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области планируется запустить информационно-аналитическую систему «Центр управления регионом». Глебу Никитину ее представят уже сегодня, 2 апреля 2020 года. Это единая система, которая будет собирать всю информацию от жителей из разных источников: от звонков в экстренные службы до обращений в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU