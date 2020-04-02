Более 6 000 километров разметки нанесут на дороги Нижегородской области в этом году

2 Апр 2020 2020-04-02T14:02:30+03:00

На это выделено около двухсот миллионов рублей

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До конца 2020 года на 1251 километр дорог Нижегородской области будет нанесена термопластиковая разметка, а еще на 4 561 километр – краской. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы запланированы по программе «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также разметку нанесут и на участки дорог, которые будут отремонтированы в этом году.

- Надеюсь, что эти меры позволят нам повысить безопасность дорожного движения в регионе, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что в 2020 году запланировано увеличение объемов работ по сравнению с прошлым годом. Разметку нанесут во всех районах, на это уже выделены около 200 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области планируется запустить информационно-аналитическую систему «Центр управления регионом». Глебу Никитину ее представят уже сегодня, 2 апреля 2020 года. Это единая система, которая будет собирать всю информацию от жителей из разных источников: от звонков в экстренные службы до обращений в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU